"Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinden turistler Kemeraltı'nda gastronomiyi de önemsiyor. Brezilya, Arjantin, Ekvador, Kolombiya'dan gelenler Kemeraltı lezzetlerine ilgi gösteriyor. Göze ve beyne hitap etmek kadar mideye de hitap etmek önemli. Türk mutfağı bu anlamda çok güçlü. Biz de bunu turlarımızda ifade ediyoruz. Katılımcılar da 'Haydi bizi yemeğe götür' diyorlar. Rehber olarak sadece arkeolojik alanları, camileri, kiliseleri, sinagogları göstermekle mesul değiliz. Ülkenin folklorunu tanıtmak için de elimizden geleni yapıyoruz."