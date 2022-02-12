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Kemeraltı Çarşısı sokak lezzetleriyle cazibe merkezi oldu

İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı, şambali, söğüş, lokum, kağıt helva gibi sokak lezzetleriyle öne çıkıyor

12.02.2022 - 16:40 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Tarihi hanları, dar sokakları, camileri ve sinagoglarıyla kültür turizminin önde gelen merkezlerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı, şambali, söğüş, lokum, kağıt helva gibi sokak lezzetleriyle farklı ülkelerden gastronomi meraklılarına da hitap ediyor.

     

  • İzmir Rehberler Odası (İZRO) Yönetim Kurulu Üyesi Enriko Filipuçi, AA'ya bölgede özellikle Osmanlı mirası ve Yahudi mirası turlarının ilgi gördüğünü, son dönemde 'Kemeraltı sokaklarında kaybolmak' konseptli yeni bir gezi çalışması yaptıklarını söyledi.

  • Kemeraltı Çarşısı'ndaki tüm tur programlarında sokak lezzetlerinin ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Filipuçi, söğüş, işkembeli nohut, kelle paça, beyin ve balık çorbaları, midye dolma, zeytinyağlı yemekler, şambali, lokum, lokma, kazandibi, kağıt helva gibi tatların yerli ve yabancı turist gruplarının büyük ilgisini çektiğini aktardı.

  • Filipuçi, her gün kullanıcı sayısı artan ve dünyanın her noktasına ulaşan sosyal medyanın da Kemeraltı lezzetlerinin tanıtımında payı olduğuna dikkati çekerek, "Sosyal medya Kemeraltı'nın tanıtımı konusunda en donanımlı kitapların bile önüne geçti. Şambali, lokum ve söğüşe ilişkin paylaşımları görenler Kemeraltı'nda lezzet turuna çıkmak için harekete geçiyor. Etin kesilişinden katmerin yapılışına, balık çorbasının görüntüsüne kadar paylaşılan birçok görüntü ile bölgeye turist çekimi de artıyor" diye konuştu.

  • Koronavirüs salgını nedeniyle turizm sekteye uğrasa da Kemeraltı'nın her zaman ilgi çektiğini belirten Filipuçi, şöyle devam etti:

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