Kemer takmayan taksiciden polisi şaşırtan yanıt

Beyoğlu'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmadığı için 427 lira ceza kesilen bir taksici, tüm gün arabada olduğu için kemerin kendisini rahatsız ettiğini söyledi.
DHA'nın haberine göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda taksi ve taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis, durdurulan taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye izin belgelerini tek tek inceledi. Emniyet kemeri kontrolü de yapan ekipler, kemer takmayan şoförlere cezai işlem uyguladı.
"ŞEHİR İÇİNDE EMNİYET KEMERİ TAKMAK RAHATSIZLIK VERİYOR"
Kemer takmadığı için para cezası kesilen Murat Özkul adlı taksi şoförü, şehir içinde kemer takmanın rahatsızlık verdiğini ifade ederek "Emniyet kemeri takmamak şehir içinde problem değil. Uzun yola çıktığımda genelde takıyorum. Kemer, sürekli oturduğumuz için daraltıyor. 20-30 dakika değil, en az 8 saat arabadasınız. Can güvenliğimiz için olduğunu biliyorum fakat, trafikte olduğum için darlandığım için takmıyorum" diye konuştu.
"BÜTÜN TAKSİCİLER KÖTÜ OLARAK YANSITILMASIN"
Denetim sırasında görüntü alan basın mensuplarının yanına gelen Emsal Ateş adlı taksici ise, "Medyamızdan rica ediyoruz. Bütün taksicileri kötü olarak yansıtmasınlar. Ekmeğini hakkıyla kovalayan insanlar da var" dedi. Taksicilerin çalışma şartlarının yolcular tarafından bilinmediğini savunan Emsal Ateş, şöyle konuştu: "Herkes taksiler yolcu almıyor diyor. İstanbul'da trafik berbat durumda. Yolcu işaret ettiğinde, yemeğe lavaboya gideceksek, gitmeyelim mi? Yemek ve lavaboya ihtiyacı için en sol şeride geçiyorum. Taksi bekleyenler plakamızın fotoğrafını çekiyor, şikayet ediyorlar. Bu nedenle yolcuyu her zaman alamıyoruz. Yolcuya nereye gittiğini sorup almazsan, buna gereken yaptırım yapılsın." Mesleğini kötüye kullanan meslektaşlarını da mesaj veren Ateş, "Ellerini vicdanlarına koysunlar. Taksimetre ne yazdıysa onu alsınlar, kimseyi dolandırma peşinde olmasınlar. Bu şekilde denetimler de artırılmalı" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!