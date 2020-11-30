Kemer'e Etnografya müzesi

Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi iş birliğince yerel tarihçi Ramazan Kar'ın katkılarıyla Kemer'in ilk müzesi için çalışmalara başlanıldı. Liman Caddesi'nde bulunan eski jandarma karakol binasını müzeye dönüştürmek için atılan adımlar sonrası, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yerel tarihçi Ramazan Kar, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürü Baki Yalın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Asım Yıldırım ve Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber binada incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrası açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ramazan Kar'ın elinde Kemer'e ait çok sayıda miras niteliğinde eserlerin olduğunu söyledi. Uzun zamandır Kemer'de bir müzesi yapılmasının düşünüldüğünü ancak yapılamadığını hatırlatan Başkan Topaloğlu, "Bugün, bu iş için ilk adımı atıyoruz. Kemer'in eski jandarma karakol binasını müzeye çevirelim dedik. İçerisinde incelemelerde bulunduk. İçerisinde güzel bir dizayn yaparak Ramazan Kar'a bu binayı teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın yanı sıra ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirler de bu müzeyi görmeden geçmeyecek. Kemer'de müze olmaması büyük eksiklikti. Müze, turizm açısından Kemer'e büyük katkı sağlayacak. Kemer'de müze olması ilçeye olan ilgiyi daha da artıracaktır" diye konuştu.
Yerel tarihçi Ramazan Kar ise kendisinin tarih ve geçmiş aşığı bir insan olduğunu söyledi. Kar, Kemer'in eski köy dönemini ve turizm dönemini yaşadığını belirterek, özellikle yeni nesil için Kemer'e etnografya müzesinin kesinlikle yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Kemer'in eski evlerinde, çatılarında ve ahırlarında bulunan eski eşyaları yaklaşık 20 yıldır topladığını anlatan Kar, "Benim yıllardır hayalim vardı. Bu eski eşyalar unutulmasın diye bir müzede sergilemeyi düşünüyordum. Bu eski eşyaların, eski Kemerlilerin miraslarını yaşatabilmek amacıyla Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi iş birliğince müze çalışmalarına başladık. Bugün bir milattır. Müze yapıldıktan sonra herkes Kemer'in tüm geçmişini görebilecektir. Burası Kemer'in kent belleği olacak" dedi.
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