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        Haberler Gündem Çevre Kemer'de ölü yunus sahile vurdu | Son dakika haberleri

        Kemer'de 4.5 metrelik ölü yunus sahile vurdu

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin sahilinde yaklaşık 4.5 metre uzunluğunda, 500 kilo ağırlığında ölü yunus bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:54 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:54
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        Kemer'de ölü yunus sahile vurdu
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        Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'nde saat 09.00 sularında otel çalışanları tarafından plajda kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

        Otel çalışanlarının bilgilendirdiği Genel Müdür Şinasi Gürocak, Kemer Belediyesi ve İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi.

        Kemer Belediyesi ekipleri ihbar sonrası bölgeye gelerek yaklaşık 4.5 metre uzunluğunda, 500 kilo ağırlığındaki ölü yunusu aldı.

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yunusun türünün boz yunus (Grampus griseus) olduğunu Akdeniz'de de daha önce görüntülendiğini belirtti.

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        #kemer ilçesi
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