Keman sanatçısı Canan Anderson, Bandırma Vapuru'nda solo konser verdi - SAMSUN

Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere geldiği Samsun'da, Milli Mücadele'nin 101. yılı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, sınırlı etkinliklerle kutlanıyor.Milli Mücadele'nin 101. yılı törenleri, Atatürk'ün ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'nin ardından Samsun Bandırma Vapuru Açık Hava Müzesi'nde devam etti.Milli sporcuların Türk bayrağını getirdiği alanda saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.Sporcular Bandırma Vapuru önünde dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Keman sanatçısı Canan Anderson tarafından Bandırma Vapuru üzerinde solo keman konseri verildi.Protokol üyelerinin oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenirken, görevliler, katılımcıları sık sık salgın önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri katıldı.Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Samsun'da vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılamıyor.
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