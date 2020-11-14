Kemallı köyünde kahvehaneler kapatıldı ev ziyaretleri yasaklandı - ÇANAKKALE

AA

Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.Toplantıda, ilçeye bağlı Kemallı köyünde 14 gün boyunca toplanma alanları olarak kahvehanelerin kapatılmasına ve kütüphanenin faaliyetinin durdurulmasına, köy içinde akraba ve ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.Köy muhtarı Kenan Özer, köylerinde 5 pozitif vaka ile 10 temaslı vatandaşın bulunduğunu söyledi.

Salgın yayılımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulması noktasında oldukça hassas davrandıklarını belirten Özer, "Cami hoporlörlerinden İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararları sık sık anonslar yaparak vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kolluk güçleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile koordineli ve uyum içerisinde çalışarak alınan kararların titizlikle uygulanması yönünde çalışmaları yapıyoruz. Köy kahvehanelerimizi ve kütüphanemizi kapattık. Vatandaşlarımızın ev ve hane ziyaretleri yapmamaları için onları sık sık uyarılarda bulunuyoruz." dedi.