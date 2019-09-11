Yeşilçam'ın bir dönem komedi filmlerinde en önemli aktörlerinden biri olan Kemal Sunal uzun yıllar boyunca oyuncu olarak büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Kemal Sunal 1 Kasım 1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Malatyalı olan Kemal Sunal’ın annesi Saime Hanım ve babası Mustafa Bey'dir. Üç erkek çocuktan en büyükleridir. Kendisinden küçük olan Cemil ve Cengiz adında iki erkek kardeşi daha olan Kemal Sunal; okul hayatına Mimar Sinan İlkokulu'nda başlamıştır. Vefa Lisesi'ni okuduktan sonra mezun olan Kemal Sunal; dar gelirli bir ailede büyümesi nedeniyle yaramaz bir yapısı olsa da mutlu bir çocukluk yaşamıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi radyo televizyon ve sinema bölümünde üniversite öğrenimine başlamış olan Kemal Sunal 12 Eylül döneminde öğrenimini yarım bırakarak ayrılmıştır.Lise son sınıftayken felsefe öğretmeninin kendisini Müşfik Kenter ile tanıştırmasından sonra sanat hayatı başlamıştır. İlk olarak Sürekli Takip tiyatro oyunu ile oyunculuğa adımını atan Kemal Sunal; bir yıl boyunca Kenter Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra; Devekuşu Kabare Tiyatrosu ne geçmiştir. 1973 yılında de Ertem Eğilmez'in yönetmiş olduğu Tatlı Dillim adlı sinema filmiyle oyunculuk hayatına sinemada devam etmiştir. Daha sonra kalabalık kadrolu filmlerde küçük rollerle oyunculuğa devam eden Kemal Sunal; peş peşe almış olduğu sinema rolleri ile kısa süre içerisinde zirveye çıkmayı başarmış bir oyuncu olarak adını komedi filmlerine altın harflerle yazdırmıştır.

1974 yılında evlenen Kemal Sunal'ın Ali ve Ezo adlarında biri kız biri erkek iki çocuğu olmuştur. Filmlerinde de gösterdiği gibi mutlu bir evlilik yaşayan Kemal Sunal Yeşilçam'ın ünlü komedyenleri arasında olmayı başarmış ve çevirmiş olduğu sinema filmlerinde de hem maddi hem de manevi olarak kazanç sağlayarak hayatını sürdürmüştür. 1976 yılında rol almış olduğu Kapıcılar Kralı filmi ile gösterdiği başarısı 1977 yılında Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü almasına vesile olmuştur. Üstlenmiş olduğu tüm rolleri başarıyla canlandıran Kemal Sunal; Yeşilçam'ın komedi de aranan yüzü olarak da birçok filme imza atmıştır. Özellikle Şaban tiplemesi ile adından söz ettiren ve Hababam Sınıfı serisinde sürekli olarak Şaban karakteriyle akıllarda kalmayı başaran Kemal Sunal; ayrıca haksızlıklara karşı duruşuyla sosyal içerikli filmler de mesajlar vermesi tüm filmlerinde ironi olarak yer almıştır.

1990 yılından sonrasında çevirmiş olduğu filmler televizyon ekranlarında sürekli olarak yayınlanmaya başlamıştır. Ancak Kemal Sunal bu filmlerden hiçbir şekilde ücret almamıştır. 12 Eylül döneminde yarım bırakmış olduğu okuluna devam eden Sunal; 1995 yılında üniversiteyi bitirerek diplomasını almış ve daha sonra yüksek lisans yapmıştır. Kemal Sunal yüksek lisans tezi olarak hazırlamış olduğu Televizyon ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü adlı tezini de sonrasında kitaplaştırmak suretiyle sevenlerin beğenisine sunmuştur. Özellikle fiziki yapısı ve özel yüzüyle Fransız komedyen Femandel’e benzetilen Kemal Sunal tüm filmlerinde güler yüzlü ve özel gülüşüyle akıllarda yer edecek bir intiba bırakmıştır. Oynadığı tiyatro oyunlarının haricinde toplam olarak 82 sinema filmi çekmiştir.

Kemal Sunal; son filmi olan olan Balalayka filminin çekimleri sırasında Trabzon'a giderken yolda kalp krizi sonucu 3 Temmuz 2000 yılında 56 yaşında hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kemal Sunal'ın ölümünden sonra sevenleri oldukça fazla üzülmüştür.Hala birçok özel kanalda Kemal Sunal'ın filmleri yayınlanmaya devam etmekte ve aynı hazla tekrar tekrar izlenmektedir.