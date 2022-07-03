Kemal Sunal anılıyor

Kemal Sunal, vefatının 22'nci yılında anılıyor. Sunal, ailesi ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kabri başında okunan dualarla anılacak.

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