Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Galatasaray
        GS
        28
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        20
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        13
        MKE Ankaragücü
        MKE
        12
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Kemal Özdeş: Oyuncularıma bir kupa hayali kurmaktan bahsettim - Futbol Haberleri

        Kemal Özdeş: Oyuncularıma bir kupa hayali kurmaktan bahsettim

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Kasımpaşa, 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oyuncularıma kupa hayali kurmaktan bahsettim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ziraat Kupası 3. turunda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 yenerek tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, kupaya çok önem verdiklerini dile getirerek, "3-0 ile turu geçtiğimiz için mutluyum. Bizim için Türkiye Kupası'nın başlangıç maçıydı. Hem kulübümüzün hem de bulunduğumuz ortamın kupada ilerlemesi gerekiyor. Oyuncularıma bir kupa hayali kurmaktan bahsettim. Onlarla kulübümüze ve ortamımıza çok uygun düşecek diye konuştum. Bundan 7 sezon önce, ilk çalıştığım yıl yarı finalde elenmiştik. Şimdi sonuna kadar gitmek gibi bir hayalimiz var." diye konuştu.

        Kemal Özdeş, maçın ilk yarısında 3 gol bulmalarına rağmen fazla üretken olamadıklarını vurgulayarak, "İlk yarıda sadece goller attık. İkinci yarıda daha net gol pozisyonlarına girdik ama gol atamadık. Rotasyonlu bir kadroyla her iki yarıyı oynadık. Oyuncularımın oyun coşkusundan, mücadelelerinden memnunum. Yarından itibaren Galatasaray maçı hazırlıkları başlayacak." ifadelerini kullandı.

        Motolux 68 Aksaray Belediyespor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım da tur atlayan Kasımpaşa'yı tebrik ederek, "Kupa bizim için şu aşamada çok önemli değil. Çünkü kadromuz hem lig hem de kupayı oynamaya müsait değil. Sakat ve cezalılarımız var. Bugün elbette kazanmayı istedik ama kupada devam etmek bizim çok önceliğimiz değildi. Takıma yeni geldik. Biraz daha antrenman yapmaya ihtiyacımız var. Bu maçta az süre almış oyuncularımızı görmüş olduk. Bizim adımıza faydalı bir maç oldu. Bizim için önemli olan ligde oynayacağımız maçlar." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Habertürk Anasayfa