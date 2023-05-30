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Kemal Özdeş: Ofansif olarak yaptığımız aksiyonlarla maçı kazandık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Alanyaspor galibiyetinden dolayı oyuncularını tebrik ettiğini belirterek, “İkinci yarıda ofansif olarak yaptığımız aksiyonlarla maçı kazandık” dedi

Giriş: 30.05.2023 - 23:14 | Güncelleme: ABONE OL
Kemal Özdeş: Ofansif olarak yaptığımız aksiyonlarla maçı kazandık
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, her iki takımın da kazanmak için sahaya çıktığını ve verilen mücadeleden dolayı tüm futbolcuları tebrik ettiğini söyledi. Özdeş, “İlk yarıda fazla net pozisyonlar olmadı ama ikinci yarı biz geri düştükten sonra devre arası konuştuğumuz oyun, 1 gol bulduktan sonra karşılık buldu. Daha sonraki dakikalarda daha coşkulu oynadık. İkinci yarıda ofansif olarak yaptığımız aksiyonlarla maçı kazandık. Önemli bir üç puandı” dedi.

“Beşiktaş maçını kazanmak için yarından itibaren hazırlanacağız”
6 hafta önce Adana Demirspor takımından 5 gol yedikten sonra takımın toplanmaya başladığını ifade eden Özdeş, şunları söyledi:
“Önce birbirimizin sahip çıkacağı bir oyun planı, daha sonra kalitemizi ortaya çıkacak birliktelik. Bunların her birini her geçen haftada yaşar olduk. Son 4 dış saha maçından 2 puan ortalama tutturduk. Bu bizim için önemliydi. Bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazandık. Bu süreçte belki alt sıralarla ilgili oyuncularımla hiçbir şey paylaşmadım ama oynadığımız son 6 hafta her bir maça çok ciddi hazırlandılar. Hepsini tebrik ediyorum. Bizim için lig bitmedi. İki maçımız var, hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağız. Beşiktaş maçını kazanmak için yarından itibaren hazırlanacağız.”

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