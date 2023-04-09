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Kemal Özdeş: “Keyif veren Kasımpaşa’yı geri getirmek istiyoruz”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trabzonspor maçının ardından, bugün büyük bir camiaya karşı iyi bir sonuç elde ettiklerini söyleyerek, “Geçmiş dönemlerde oynadığımız ofansif ve keyif veren Kasımpaşa’yı geri getirmek istiyoruz” dedi

Giriş: 09.04.2023 - 00:00 | Güncelleme: ABONE OL
Kemal Özdeş: “Keyif veren Kasımpaşa’yı geri getirmek istiyoruz”
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Bugün kazandığımız için mutluyuz. 3 haftadır maç oynamıyorduk. Trabzonspor karşısında ofansif bir futbol sergilemek istedik. Nitekim sahaya çıktığımız kadro da bunun göstergesiydi. Maçın başında topa sahip olmada başarılı, ataklarımızı gole çevirmekte ise ilk pozisyonlarda zorlandık. Çalıştıklarımızın hepsini sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda rakibin risk alacağını tahmin ettik. Bu bölümde atak oynamaya devam edip, savunmada da tedbirli olmaya çalıştık. Maçın belli bölümlerinde istediğimiz futbolu sahaya yansıtabildik. Fakat bazı dakikalarda da ritimsiz bir performans sergilediğimizi kabul etmek gerekiyor. Trabzonspor camiası büyük bir camia. Böyle bir rakibe karşı iyi bir maç çıkardık diyebiliriz. Kulüp olarak yukarılara bakmak, üst sıralara oynamak istiyoruz. Geçmiş dönemlerde oynadığımız ofansif ve keyif veren Kasımpaşa’yı geri getirmek en büyük hedefimiz” diye konuştu.

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