Kemal Özdeş: Bizim için önemli 3 puandı

Özdeş, “Kazandığımız için mutluyum, son oynadığımız 2 maçta da benzer bir oyun oynadık. Daha doğru yerleştik ve daha doğru mücadele ettik. Sivas’ın geriden uzun oynaması bizim takımımızın boyunu uzattı. Oyununun ikinci yarısının başında Sivas daha derli toplu oynadı. Bu kez format değiştirdik biz. Daha sonra gol bulduk. İkinci golü de bulduktan sonra kazandık. Sivas’ta kazanmak için çok çaba sarf etti. Önemli bir 3 puandı bizim için. 4 maçımız kaldı. Hem Sivas hem de Kasımpaşa’nın bulunduğu puan durumu uygun değil. Kalan 4 maçı kazanmak için uğraşacağız. Sonrada gelecek yılı planlayacağız” ifadelerini kullandı.