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Kemal Özdeş: Bizim için önemli 3 puandı

DG Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, maçın ardından konuştu. Özdeş, “Önemli bir 3 puandı bizim için. 4 maçımız kaldı. Kalan 4 maçı kazanmak için uğraşacağız” dedi

Giriş: 16.05.2023 - 20:15 | Güncelleme: ABONE OL
Kemal Özdeş: Bizim için önemli 3 puandı
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Özdeş, “Kazandığımız için mutluyum, son oynadığımız 2 maçta da benzer bir oyun oynadık. Daha doğru yerleştik ve daha doğru mücadele ettik. Sivas’ın geriden uzun oynaması bizim takımımızın boyunu uzattı. Oyununun ikinci yarısının başında Sivas daha derli toplu oynadı. Bu kez format değiştirdik biz. Daha sonra gol bulduk. İkinci golü de bulduktan sonra kazandık. Sivas’ta kazanmak için çok çaba sarf etti. Önemli bir 3 puandı bizim için. 4 maçımız kaldı. Hem Sivas hem de Kasımpaşa’nın bulunduğu puan durumu uygun değil. Kalan 4 maçı kazanmak için uğraşacağız. Sonrada gelecek yılı planlayacağız” ifadelerini kullandı.

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