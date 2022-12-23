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Haberler Futbol Türkiye Kupası Kemal Memişoğlu: "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüple eşleşmekten mutlu olduk"

Kemal Memişoğlu: Fenerbahçe gibi büyük bir kulüple eşleşmekten mutlu olduk

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Fenerbahçe ile eşleşen Çaykur Rizespor’da başkan vekili Kemal Memişoğlu, "İnşallah güzel, eğlenceli ve zevkli bir maç oynayacağız. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüple eşleşmekten mutlu olduk” dedi.

Giriş: 23.12.2022 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
Kemal Memişoğlu:
İHA

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çekilen kuranın ardından Fenerbahçe ile eşleşen Çaykur Rizespor’da başkan vekili Kemal Memişoğlu, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Memişoğlu, hem ligde hem de kupada iddialı olduklarını ifade ederek, “Elimizden geleni yapacağız. Süper Lig’in lideri ile eşleştik. Hayırlı olsun. TFF 1. Lig'i temsilen Türkiye Kupası'na renk katmaya devam edeceğiz. İnşallah iyi futbolla hak eden kazanır. Herkese hayırlı olsun. Amacımız iyi futbol oynayarak başarılı şekilde hem Rize’yi hem de Rizespor’u temsil etmek. İnşallah güzel, eğlenceli ve zevkli maç oynayacağız. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüple eşleşmekten mutlu olduk. Sonuçta Süper Lig kültürü olan bir takımız. İnşallah misafir olarak kaldığımız 1. Lig'den de bir an önce çıkmaya çalışıyoruz. Herkese başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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