CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'millet ittifakı'nın 31 Mart yerel seçimi için ortak mitingi kapsamında, İzmit'te halka seslendi. Milli İrade Meydanı'ndaki mitingde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bugün nevruz ve bayramınız kutlu olsun. Hep birlikte bu ülkeye demokrasi baharını getirmek için gönül mücadelesi vereceğiz. Beraber vereceğiz; işsizler, çocuklarımız, esnaf rahat siftah yapabilsin, diye. Barışı ve huzuru, birlikteliği, huzur içinde yaşamak için demokrasi baharını getirmeye kararlıyız. O nedenle İYİ Parti'yle iş birliğimiz var. İşsizlik, yoksulluk, gerilim var. Biz memlekette huzur, her evde tencere kaynasın, her evde bereket huzur olsun, istiyoruz. Herkesin işi, aşı olsun istiyoruz. Kavgadan uzak, barış içinde yaşamak istiyoruz. Öyle bir atmosfer yarattılar ki bu memleketin yarısı terörist, yarısı vatansever. Bayrağını seven, vatanını seven herkes vatanseverdir. Sanki savaşa gidiyoruz. Kavgadan, gerilimden medet umuyorlar. Niye kavgadan medet umuyorlar? Sanki memleketin yarısı terörist. Neymiş? Hal esnafı terörist, pazarcı terörist. Onlara oy vermeyen herkes terörist. Bu anlayışı kınıyoruz, reddediyoruz" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRECEĞİM

AK Parti'ye oy verenlere seslendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Son 1 yılda kuru soğan yüzde 219 zamlandı. Patates yüzde 135, ıspanak yüzde 135. Soğana muhtaç ettiler. Adına 'varlık kuyruğu' diyorlar. 2018 döneminde varlık kuyruğuysa ne oldu, Türkiye bu hale düştü? AK Parti'ye geçmişte oy verenler, 'Benim düşünme zamanım, doğruları söyleme zamanım', 'Ne oluyor bu memleketin hali?' diye sor. Vergi istediler, verdin. Aldıkları bu paraları nereye harcadılar, bunu da bir sor. Son 1 yılda işsiz kalan vatandaşların sayısı 1 milyon 11 bin kişi. 1 milyon kişinin işsiz kalması; 1 milyon eve para gelmemesi huzur olmaması, babanın çocuğuna para verememesi demektir. 8 milyon hane 8 milyon gencimiz işsiz, perişan vaziyette. Ben bu ülkede, bütün baskılara rağmen demokrasiyi güçlendireceğim. Oyunuzu İYİ Parti'li belediye başkanı varsa İYİ Parti, CHP varsa CHP, Saadet Partili varsa Saadet Partiliye verin" dedi.

'FERİŞTAHI GELSE DİZ ÇÖKMEYİZ'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, isim vermeden, Akit TV muhabiri Mehmet Özmen'in canlı yayındaki kendisine yönelik sözlerine de değinerek, "Mutfakta ateş var. Kandırıyorlar, gönderiyorlar bir muhabiri, gündemi değiştirmek için 'Kılıçdaroğlu'nun idamı gerekiyor'. Sakın bunlara takılmayın. Onların feriştahı gelse bile biz diz çökmeyiz. Beraber, birlikte iyi olacağız. Yönetimler iyi olacak. Martın sonunda bahar gelecek. Huzurlu bir Türkiye, güzel bir Türkiye için caddelerinde, fabrikalarında, güler yüzlü bir Türkiye için beraber mücadele edeceğiz" diye konuştu.

AKŞENER: YALANLA SEÇİM KAMPANYASI GÖTÜRÜYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Malum arkadaş; Kocaeli'ne geldi, attı, tuttu, gitti. Ben çiftçiye 'terörist' dediğini söyledim. 11 milyon CHP seçmenine 'terörist' dediğini söyledim. 1 milyon Demokrat Parti seçmenine 'terörist' dediğini söyledim. Cumhurbaşkanı'nın 'terörist' dediği Kocaeli kardeşlerim, iyi misiniz? Bize 'PKK'lı' dedi. Bu arkadaş, bunu hep yapıyor. Bir yerde resmin olmasın, en küçük ilçe dahil Sayın Erdoğan'ın resmi var. Mutfak bu iktidarı sallıyor. Yani Tarzan zorda zorda. Onun için yalanla bir seçim kampanyası götürüyor. Hepimize 'terörist' dedi, EYT'liler hariç. Bize 'PKK'lı', size 'türedi' dedi. Ey Kocaeli, 13 sıfır belediye verdiniz. 15 yıldır yönetiyorlar. Teleferik yapıldı mı? Yatırım getirildi mi? Zenginleştiniz mi? Malınız değerlendi mi? Hayır, siftah yapmadan dükkanını kapatan esnaf kardeşim. Bu seçimde, 31 Mart'ta inşallah Kocaeli'nden başlayarak, kulak çekmesi yapacaksınız" dedi.

'O KULAĞI ÇEKMEK SİZİN ELİNİZDE'

Ekonomiyi konuşmaya devam edeceklerini vurgulayan İYİ Parti lideri Akşener, "Bugün hiçbir şekilde aranıza gelmeyen, benim şehrimde milyonlara konuşmuş. Şimdi yalanın ipinin ucunun kaçtığı görülüyor. Kulak çekilince pamuk olacak pamuk. Gözünüzün içine bakacak. Baktı pabuç pahalı sonra 'Seçmen velinimetimdir' diye gezecek. Ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz, tencereyi konuşmaya devam edeceğiz, işsiz gençleri konuşmaya devam edeceğiz. 'FETÖ'nün ayağını çıkaracak mısınız?' dedik. Muhteremlerin iradesiyle ret oldu. Bu yalan ve talan düzenini değiştirmek ve o kulağı çekmek sizin elinizde" diye konuştu.