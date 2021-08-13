Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP'den alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde hayatını kaybeden Işık, bir süredir Tunceli'de tedavi görüyordu.

Işık'ın cenazesi, 14 Ağustos Cumartesi günü Tunceli Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Nazımiye ilçesi Ramazan köyünde toprağa verilecek.

Cenaze törenine, Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor.

Öte yandan, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.