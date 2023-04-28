Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması

DHA

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir meselem var. İçinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu; Atatürk Havalimanı" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video paylaştı. Konuşmasına Atatürk Havalimanı'nın tarihini anlatarak başlayan Kılıçdaroğlu, "Merhaba sevgili halkım. Bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir meselem var. İçinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu; Atatürk Havalimanı. Bu havalimanını birçoğumuz; yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz ya da onları karşıladığımız anılarla dolu bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Yeşilköy´ün kökleri 1912´de kurulan Tayyare Mektebi'ne dayanır. Türk havacılığının öncüleri ve Kurtuluş Savaşı Kahramanları; Vecihi Hürkuş´lar, Ahmet Ali Çelikten´ler, Mehmet Fazıl Bey´ler ve daha niceleri hep Yeşilköy Tayyare Mektebi´nde yetişmiştir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları o insanların yetiştikleri okulu yok ettiler. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan Hava Kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy. Densizler, öyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasbet" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NI, 'HAVACILIK VE UZAY ÇALIŞMALARI MERKEZİ' HALİNE GETİRECEĞİZ"

DHA'nın haberine göre, konuşmasının devamında Atatürk Havalimanı hakkındaki projelerinden bahseden Kılıçdaroğlu, "Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim. Sürekli düşünürüm; Atatürk yaşasaydı, oranın ne olmasını isterdi? Atatürk´ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Atatürk hep öngörülüydü. Atatürk vizyonerdi. Türk Milleti için hep daha iyisini, daha ilerisini isterdi. Bugün Atatürk yaşasaydı, havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu? Tabii ki hayır. O geleceğin yüzyılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi. Biz de onun vizyonu doğrultusunda, tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı, 'Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi' haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak. Peki, bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru. Sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için; başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada Şirketi'nin (SNC) sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız. Lütfen gençler, gidin 'Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var, görün. Uzay meraklıları bilir. Özmen Ailesi'nin yönetimindeki SNC, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürünler ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar bizim evlatlarımızdan, bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyor. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pistlerde bunları yapacağız" dedi.

"ÇOK BÜYÜK VE GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ SEVGİLİ HALKIM"

Türkiye'den yurt dışına giden beyinleri geri getirmenin yanı sıra, Türkiye'ye doğru bir beyin göçü başlatmak istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Bir hayalim daha var. SNC uzayda habitatlar kuruyor. Bu habitatlarda araştırmalar yapılıyor. Mesela kanser çalışmaları uzayda yürütülüyor. Hayalim; Canan Dağdeviren'le, Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmalarıdır. Canan Dağdeviren´le MIT Üniversitesi´nde tanıştım ve konuştum. Onu da mutlaka 'Google'da aratın. Onu da göreceksiniz. Onu da tanıyacaksınız. Büyük şeyler yapacağız. Çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili halkım. Bu şampiyonlar ligi Türkiye için çalışacak. Bunu da Atatürk'ün sizlere emanet ettiği bu vatanda sizler için yapacağız. Genç arkadaşlarım unutmayın, sizler için yapacağız. Bu hamleyle; yurt dışına giden beyinleri ülkemizde tutacağımız gibi, tersine beyin göçünün kıvılcımını da başlatmış olacağız. İlginç bir bilgi daha vererek bitireyim. SNC'nin geliştirmekte olduğu en kritik ürünlerden olan 'Dream Chaser Uzay Mekiği' 2015'te 'Marslı' filminde kullanılmıştı. Türkiye´nin kendi 'Dream Chaser'ları da olacak. Ha şunu da söyleyeyim. Bunlar devlet projesi olacak. Bay Kemal asla bunları parti propagandasına dönüştürmeyecek. Bizim iktidarımızda; devlet, devlet olacak, parti de parti. Herkes yerini bilecek. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum sevgili genç arkadaşlarım."