CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaşım Esnaf Odaları ile iftar programı sonrasında açıklamalarda bulundu...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki ana başlıklar...

Kılıçdaroğlu, devleti yönetenlerin adil olması gerektiğini vurguladı. Şoförlerin de kıdem tazminatı hakkı olması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Plaka değerlendiği andan itibaren onların da hakkının teslim edilmesi gerekir." dedi. "Bilmenizi isterim adaleti bu ülkeye mutlaka getireceğim, herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye baharlar gelecek" şeklinde ifade etti

"DEVLETİ YÖNETENLERİN ADİL OLMASI LAZIM"

Keyifle gezmeye çalışan herhangi bir vatandaşımıza KDV'siz ÖTV'siz akaryakıt veriyorsunuz. Ama traktörünü kullanana, günün 24 saati direksiyon sallayanlara eğer yüzde 18'den KDV uyguluyorsanız, ÖTV uyguluyorsanız burada bir haksızlık var demektir. Bir adaletsizlik var demektir. Devleti yönetenlerin adil olması lazım, hakkı teslim etmesi lazım. Hakkını teslim etmezseniz olmaz.

"ŞOFÖRLERİN DE KIDEM TAZMİNATI HAKKI OLMALI"

Bakınız ben daha önce direksiyon sallayan değerli kardeşlerimle beraber pek çok toplantı yaptım. En büyük toplantıyı Mersin'de yaptık. Düşünün memursunuz emekli olduğunuzda emekli ikramiyeniz var. İşçisiniz emekli olduğunuzda ya da emekliliğiniz geldiğinde kıdem tazminatı hakkınız var. Esnaf eğer dükkan sahibiyse dükkanı iyi bir yerdeyse hava parası var. Direksiyon sallayan şoförlerin ne hakkı var Allah'ın aşkına. Onların da bir kıdem tazminatı olmalı. Onların kıdem tazminatı plaka sınırlaması ile gelmeli. Plaka değerlendiği andan itibaren onların da hakkının teslim edilmesi gerekir.

"PLAKA SINIRLAMASI GETİRİLMELİ"

Dolayısıyla kamyonlar için TIR'lar için otobüsler için plaka sınırlaması getirilmesi lazım. Her önüne gelen kamyon alırsa her önüne gelen TIR alırsa her önüne gelen otobüs alırsa o zaman ne olacak. İnsanlar gelir elde edemeyecek. Var olan alın teriyle çalışıp gelir elde edenler de zarar etmeye başlayacak. Bunun da engellenmesi lazım. Hiç ama hiç endişe etmeyin.

"BİRİLERİNE GELİNCE DÜNYANIN PARALARINI VERİYORLAR"

Bakın bir şey daha ifade edeyim. Devlet diyor ki, 65 yaş ve üstü olanlar belediye otobüslerine veya kentteki taşıma sağlayan otobüslere ücretsiz binerler. Eyvallah, binsinler kimse itiraz etmiyor. Ama bunun yükünü ya otobüs sahibinin üstüne ya da belediye başkanının üstüne yıkıyorlar. Ya da ikisinin de üzerine yıkıyorlar. Eğer devlet adil olursa bedava taşıyacaksan taşıdığı kişinin parasını her ay düzenli o vatandaşın banka hesabına yatırır. Mesele de biter. Sen taşı para vermeyeceğim. Ama birilerine gelince dünyanın paralarını veriyorlar. Dünyanın garantilerini veriyorlar. ÖTV'sini veriyorlar. KDV'sini veriyor. Bunları sıfırlıyorlar. Euro bazında dolar bazında paralar veriyorlar. Yüksek faizler veriyorlar. Alın teri döken direksiyon sallayan insanın hakkını teslim etmiyorlar.

"HERKESİN HAKKINI VE HUKUKUNU TESLİM EDECEĞİM"

Bilmenizi isterim adaleti bu ülkeye mutlaka getireceğim, herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Bunu söylediğim zaman çok kişi bana kızıyor. Ben bunun farkındayım. Adaletsiz davrananlar bana kızıyorlar. Havadan para kazananlar bana kızıyorlar. Hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancını sorgulamadan, hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamadan herkesin mağdur olan herkesin yanında olmak benim namus borcumdur bunu da ifade etmek isterim.

"BU ÜLKEYE BAHARLAR GELECEK"

Araç muayene istasyonlarına da gelen zammın da farkındayım. Onun da ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Kimlere büyük kıyaklar çekildiğinin de farkındayım. Direksiyon sallayan alın teri döken değerli arkadaşlarım değerli kardeşlerim hiç meraklanmayın. Bu ülkeye baharlar gelecek. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayacağız. Herkesin hakkı hukuku teslim edilecek. Hiç endişe etmeyiniz. Efendim tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun. Hepimiz huzur içinde güzellik içinde bu ülkede yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız.

"MAĞDUR OLAN KİM VARSA ONUN YANINDA OLACAĞIM"

Siyaseti, iyilikte yarışma olarak görüyorum. Birbirimizi karalamak için değil. İyilikte yarışmak için, adaleti sağlamak için, herkesin hakkını hukukunu teslim etmek için , devlette liyakatı sağlamak için, KPSS'ye girip de yüksek puan alıp sözlüde elenenlerin haklarının teslim edilmesi için mücadele etmek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman bu ülkeye elbette ki baharlar gelecek. Elbette ki güzellikler gelecek. Bana oy vermeseniz bile ben sizin hakkınızı teslim edeceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Diğer siyasiler gibi değilim. Sizin oy versin vermesin mağdur olan kim varsa onun yanında olacağım. Onun hakkını hukukunu teslim edeceğim. Bundan emin olmanızı isterim.

Hepinize en içten sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. İstanbul'u büyüten İstanbul'u huzurlu bir kent yapmak için çaba harcayan ve İstanbullulara kendisini adayan ve bizi burada buluşturan sayın Ekrem İmamoğlu'na tekrar hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.