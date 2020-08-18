Seray Sever'den Kemal Doğulu açıklaması geldi. Başarılı jüri üyesi Kemal Doğulu Doya Doya Moda yarışmasında ekranlara çıkmayınca izleyiciler şok yaşadı. Bunun üzerine Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden yok, ayrıldı mı? Soruları merak edildi. Doya Doya Doya Moda'da jüri üyelerinden Kemal Doğulu’nun 2 gün programda olmayınca Seray Sever konuyla ilgili açıklama yaptı. İkinci sezona hızlı bir giriş yaptıklarını, bu nedenle tatil yapamadıklarını belirten Kemal Doğulu’nun Çarşamba günü kendilerini eşlik edeceğini söyledi.
DOYA DOYA MODA KEMAL DOĞULU KİMDİR?
Kemal Doğulu, Türk fotoğrafçı, kuaför ve şarkıcı. Oyuncu Kadir Doğulu'nun ağabeyidir. Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.
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