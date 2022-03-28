"Şarkının bende uyandırdığı hisleri koruduk"

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Kemal Bozkurt, sözlerini Çiğdem Talu'nun yazdığı bir Melih Kibar bestesi olan "İşte Böyle Bir Şey" şarkısının her kuşağa hitap eden bir duygusu olduğunun altını çizdi.

"ŞARKININ BENDE UYANDIRDIĞI HİSLERİ KORUDUK"

Düzenlemesini müzisyen Salih Korkut Peker ile birlikte yapan Bozkurt, "Şarkının orijinalinde bende uyandırdığı hisleri özellikle korumak istedik. Şarkının melodik yapısında bazı yerleri kurcalamadım. Klibin bazı sahnelerindeki o retro kıyafet görüntüleri ile geçmişe yapılan göndermeler tam da benim şarkıda korumak istediğim o nostaljik temalarla bire bir örtüştü." diye konuşu.

Kemal Bozkurt'un Türkçe rock tarzında yorumladığı "İşte Böyle Bir Şey" şarkının klibini Mert İpek çekti. Bozkurt, ayrıca bu özel şarkı için hazırladığı kendi versiyonunu da Erol Evgin ile tanıştırıp, yorumlarını da ögrenmeyi çok istediğini belirtti.