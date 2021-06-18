AA

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gonca Batmaz katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar da duruşmada hazır bulundu.

AA'nın haberine göre, duruşmada mütalaaya karşı savunması sorulan sanıklardan Gonca Batmaz, mahkemenin ön yargılı karar vermemesini istediğini belirtti.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gonca Batmaz'ın, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, diğer tutuksuz sanıklardan Mustafa Caymaz'ı, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, Cemal İbrahim Demirhisar'ı ise aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Gonca Batmaz'ın tahliyesini de kararlaştıran heyet, üç sanık hakkında "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Cemal İbrahim Demirhisar'ın "il dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da karar verdi.