Kemal Ademi saha çalışmalarına başladı

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.30'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmalarla yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başlarken, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.