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'Kem gözlere karşı' yapıldığına inanılan tarihi eserler görücüye

'Kem gözlere karşı' yapıldığına inanılan tarihi eserler görücüye çıktı

İzmir'deki Höyücek, Liman Tepe, Bakla Tepe kazılarında, şehirleri ve insanları düşmana ya da nazara karşı koruduğuna inanılan gözlerle süslenmiş 5 bin yıllık tarihi eserler İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı

08.02.2022 - 16:13 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • İzmir'deki kazılarda bulunan koruyucu gözlerle bezeli Tunç Çağı'ndan kalma tarihi eserler ziyaretçisiyle buluştu.

  • AA'nın haberine göre Menemen'deki Höyücek, Urla'daki Limantepe ve Menderes'teki Bakla Tepe'de yapılan arkeolojik kazılarda bulunan yaklaşık 5 bin yıllık 7 tarihi eser, ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nda sergiye açıldı.

  • Göremediklerinizi Göreceksiniz adlı sergideki ilgi çekici eserler arasında Höyücek Höyük eteğindeki DSİ kanalı yapımı sırasında 1990'lı yıllarda bulunan insan yüzü betimlemeli kireç taşından yapılmış blok yer aldı.

  • Ellerini gökyüzüne doğru açar vaziyette tasvir edilen Erken Tunç Çağı'na ait figürün şehir ve insanları saldırı, salgın hastalık, deprem ve yangınlardan korumak amacıyla kent girişine yerleştirildiği tahmin ediliyor. Sergideki gözlerle süslenmiş eserlerden olan Limantepe Höyüğü'nden 2012'deki kazılarda çıkarılan insan yüzlü çömleğin de kutsal buğdayın saklanması için kullanıldığı değerlendiriliyor.

  • Bakla Tepe kazılarında bulunan insan biçimli küçük kap ile Tunç Çağı'nda yaşayanların kötülüklerden ve kem gözlerden korunmak amacıyla boyunlarına taktıkları belirtilen 1 santimetre boyundaki kolye uçları da müzede ziyaretçilerini bekliyor.

     

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