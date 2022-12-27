KAFASINI BİR YERE ÇARPMIŞ AMA ÖNEMSEMEMİŞ
Bu arada Bob Saget'in ölümüyle ilgili yapılan otopsinin sonuçları da ailesi tarafından People'a yaptığı yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.
Bob Saget, Kafa Travması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti. Saget'in ailesinin açıklamasında, ünlü yıldızın başının arka kısmını kazayla bir yere ya da bir şeye çarptığı, o gece bunu umursamadan uyuduğu ifade edilmişti. Saget'in önemsemediği bu çarpmanın beyin kanamasına neden olduğu yapılan otopside ortaya çıkmıştı.
Fotoğraflar: AP, Instagram