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Kelly Rizzo: Bob Saget hala benim kocam - Magazin haberleri

Kelly Rizzo: Bob Saget hala benim eşim

Amerikalı televizyon dizisi "Bizim Ev"deki bekar baba rolüyle tanınan komedyen ve oyuncu Bob Saget, 9 Ocak'ta yaşamını yitirmişti. Ünlü yıldızın 2018 yılında evlendiği Kelly Rizzo, aradan geçen beş ayın ardından eşinin yokluğuna nasıl dayandığını anlattı

13.05.2022 - 13:44 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım "Full House"un başrolündeki Bob Saget (65), 9 Ocak'ta Florida Orlando'da stand-up gösterisini tamamladıktan sonra döndüğü otel odasında hayata veda etmişti.

    Ünlü yıldızın ani ölümü, 2018 yılında evlendiği Kelly Rizzo için büyük bir şok olmuştu. Eşini toprağa verdikten sonra hayatını yeniden düzene oturtmaya çalışan Rizzo, kendisiyle aynı acıyı yaşayan kadınlarla bir panelde buluştu.

  • "ŞİMDİ İLİŞKİMİZ FARKLI"

    Kelly Rizzo, 2020 yılında koronavirüs komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Nick Cordero'nun eşi Amanda Kloots'un da katıldığı panelde, kendini hala Bob Saget ile evli hissettiğini söyledi. Rizzo "Ah, evet... O benim eski kocamdı.' gibi bir durum yok. Şimdi ilişkimiz farklı." diye konuştu. 

  • EVİ,  KOCASININ ANISINA ADANMIŞ BİR MÜZE GİBİ

    Kelly Rizzo, daha sonra sözlerini "Yani demek istiyorum ki, ben hala onunla konuşuyorum. Onun fotoğrafları her yerde. O hala benim kocam." ifadelerini kullanarak tamamladı. Rizzo, Saget'in eski eşinden dünyaya gelen üç kızının da kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

    Kelly Rizzo, bu ziyaretlerde de babalarının hala nasıl kendi hayatındaki varlığını sürdürdüğünü gördüklerini sözlerine ekledi. Rizzo, evini, hayata veda eden kocası Bob Saget'e adanmış bir müzeye benzettiğini de ifade etti.

  • AYLAR ÖNCE KENDİ ÖLÜMÜNÜ ANLATTIĞI ORTAYA ÇIKTI 

    Öte yandan Saget'in, vefat etmeden iki ay önce önce de "Bob Saget's Here For You" adlı podcast yayınında yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

    Saget, yayında eşi Kelly Rizzo'nun en çok sevdiği filmler hakkında konuşmuştu. 42 yaşındaki Rizzo, "The Godfather" (Baba), "Scarface" (Yaralı Yüz), "Casino ve Goodfellas"ın favori filmleri olduğunu anlatmıştı.

  • "YATAĞIMDA ÖLÜ BULUNACAĞIM"

    Eşi Kelly Rizzo'nun yer altı dünyasını yansıtan bu filmleri çok sevmesine gönderme yapan Bob Saget de "Eğer bunlar senin en sevdiğin filmlerse benim yaşayacak çok fazla zamanım yok!" demişti.

    Ünlü isim daha sonra da "Ben yatağımda ölü bulunacağım." ifadelerini kullanmıştı. O sırada bu şakanın çok kısa bir süre sonra hayatının en acı gerçeğini yansıtacağından habersiz olan Kelly Rizzo ise eşine "Dikkat etsen iyi olur." sözleriyle yanıt vermişti.

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