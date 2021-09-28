Ünlü şarkıcı koronavirüse yenildi

Amerikalı şarkıcı Kelly Price'dan acı haber geldi. Price'ın koronavirüse yenildiği öğrenildi. Bazı raporlara göre; Kelly Price'ın hastalığı atlattıktan sonra hastaneden taburcu edildiği ve kaybolduğu söyleniyordu.
Ancak Price'ın avukatı, ünlü şarkıcının yaşadığı Atlanta bölgesinde kaybolduğunun bildirilmesinin ardından cuma gecesi güvende olduğunu söyledi. Avukat, Kelly Price'ın koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğünü söyleyerek, raporları reddetti.
"İYLEŞMEDEN TABURCU EDİLDİ" İDDİASI
Ailesi, TMZ'ye ağustos ayının başlarında hastanedeyken Price ile temas halinde olduklarını ve çocuklarının onu birkaç kez ziyaret ettiğini söylemişti.
Kelly Price'ın hastaneye yatırıldıktan 3 hafta sonra taburcu edilmesi ailesini şaşırtmıştı. Çünkü 48 yaşındaki şarkıcının hala tam olarak iyileşmediği söyleniyordu.
KELLY PRICE: KAYBOLMADIM
Price, kaybolduğunu düşünen kişiler için yaptığı açıklamada, "Asla kaybolmadım. Evimdeydim, doktorlar tarafından görülüyordum. Ailemdeki herkes tam olarak nerede olduğumu biliyordu. Hiç tehlikede olmadım, şu anda tehlikede değilim." diye konuşmuştu.
"ÇOK ACI ÇEKTİM"
Hasta yatağında konuyla ilgili konuşan Kelly Price, "Bir noktada beni kaybettiler. Birkaç gün sonra uyandım ve hatırladığım ilk şey etrafımda duran ve hangi yıl olduğunu bilip, bilmediğimi soran doktorlardı. Öldüm. Yoğun bakımda uyandığımı hatırlıyorum. Şu anda çok zorlu bir savaşla karşı karşıyayım. Konsere tekrar hazır olmak için ve sevdiğim kişi yanımda olmadan yapmam gereken çok rehabilitasyon var. Çok acı çektim." ifadelerini kullanmıştı.
KELLY PRICE HAKKINDA
Tam adı "Kelly Cherelle Price" olan Kelly Price, 4 Nisan 1973'te ABD'de doğdu. Price, dokuz kez Grammy ödülü için aday gösterilen Amerikalı bir R&B şarkıcısı ve söz yazarıdır. Kelly Price, New York'ta henüz çocukken kilisede şarkı söylemeye başladı.
Ocak 1992'de, George Michael ile Madison Square Garden'da profesyonel ilk çıkışını yaptı. Kelly Price, Amerika'nın en popüler gospel ve R&B yıldızlarından biri olarak kabul edilir. Price, ilk olarak Mariah Carey, Whitney Houston ve Faith Evans'ın destek şarkıcısı ve konuk vokalisti olarak adını duyurmuştur. Sekiz solo albüm vardır. Price, o zamanlar yöneticisi olan Jeffrey Rolle, Sr. ile evliydi. 23 yıllık evlilikten sonra Kelly, Rolle'den boşanmaya karar verdi. Eski çiftin bir oğlu ve bir kızı var.
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