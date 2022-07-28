"İKİZ KARDEŞİN İÇİN ÇABALAYACAĞIM"

Zajfen, daha sonra satırlarını şöyle sürdürdü:

Nasıl devam edebileceğimi bilmiyorum. Nasıl çalışabilirim, nasıl ışık olabilirim ve nasıl mutlu olabilirim... Ama bunu deneyeceğim. Güzel ikiz kız kardeşin için çok çabalayacağım.

Kelly McKee Zajfen, oğlunun cenaze töreni için ayrıntıların daha sonra yine sosyal medya üzerinden duyurulacağını belirtti.