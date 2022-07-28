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Kelly McKee Zajfen 9 yaşındaki ikizlerinden George'u kaybetti - Magazin haberleri

Kelly McKee Zajfen'in acı günü

Eski model Kelly McKee Zajfen, 9 yaşındaki ikizlerinden oğlu George'u kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Zajfen, "Benim tatlı bebeğim... Dünyam milyonlarca parçaya bölündü. Nefes bile alamıyorum. Sen bu dünyayı terk ettin ve arkanda seni seven çok insan bıraktın" ifadelerini kullandı

28.07.2022 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir dönem model olarak tanınan sonra da yardım etkinliklerinde bulunan bir organizasyonun kurucusu olan Kelly McKee Zajfen, evlat acısıyla sarsıldı. Zajfen, biri kız diğeri erkek 9 yaşındaki ikizlerinden biri yaşamını yitirdi.

  • Oğlu George'u evinde cansız bir halde bulan Kelly McKee Zajfen, kahreden haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

  • DÜNYASI PARAMPARÇA OLDU

    Prens Harry ile evlendikten sonra İngiliz kraliyet ailesine giren Meghan Markle'ın da arkadaşı olan 42 yaşındaki eski model, satırlarına "Benim tatlı bebeğim... Dünyam milyonlarca parçaya bölündü. Nefes bile alamıyorum... Ben benim hayatımın ışığıydın. Senin gülüşün odayı aydınlatıyordu. Sen bu dünyayı terk ettin ve arkanda seni seven çok insan bıraktın." cümleleriyle başladı.

  • "İKİZ KARDEŞİN İÇİN ÇABALAYACAĞIM"

    Zajfen, daha sonra satırlarını şöyle sürdürdü:

    Nasıl devam edebileceğimi bilmiyorum. Nasıl çalışabilirim, nasıl ışık olabilirim ve nasıl mutlu olabilirim... Ama bunu deneyeceğim. Güzel ikiz kız kardeşin için çok çabalayacağım.

    Kelly McKee Zajfen, oğlunun cenaze töreni için ayrıntıların daha sonra yine sosyal medya üzerinden duyurulacağını belirtti.

  • İKİZLERDEN KIZ OLANIN KALBİNE PİL TAKILMIŞTI

    Kelly McKee Zajfen'in ikizlerinden kız olanı Lily'nin kalbiyle ilgili sorunları vardı. Bu yüzden küçük kıza kalp pili takılmıştı. Zajfen'in bir arkadaşı bilindiği kadarıyla George'un kalbiyle ilgili herhangi bir sorunu olmadığını belirtti.

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