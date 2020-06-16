Bazı yakınlarının anlattıklarına göre, şarkıcının boşanmaktan başka çaresi kalmamıştı.

Çiftin bir başka yakınları ise, Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock'un son altı aydır bir takım sorunlar yaşadığını söyleyerek, "Aslında bunların üstesinden gelmek için çaba harcıyorlardı" ifadelerini kullandı.