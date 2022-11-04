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Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim - Magazin haberleri

Kelly Brook: Kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim

İngiliz model, sunucu ve radyocu Kelly Brook, kıvrımları nedeniyle 'dışlanmış' hissettiğini söyleyerek, her markanın kendisiyle çalışmak istemediğini belirtti

Giriş: 04.11.2022 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Zaman zaman kilo alıp vermesiyle bilinen İngiliz yıldız Kelly Brook, kıvrımlı vücudu nedeniyle moda endüstrisinde her zaman 'dışlanmış' gibi hissettiğini söyledi.

  • Gerçek adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz yıldız, moda patronları daha 'ince' modelleri işe aldığı için iş fırsatlarını kaçırdığını iddia etti.

  • DailyMail'de yer alan habere göre; Kelly Brook, "Moda markalarıyla çalışmak her zaman sevdiğim bir şeydi, vücudum nedeniyle tüm markalar bana her zaman açık değildi. Çok kıvrımlıydım ve 'modaya uygun' olarak kabul edilen bir vücut tipine sahip değildim. Ama moda endüstrisi çok değişti" ifadelerini kullandı.

  • "BÜYÜK BEDENLERE UYGUN İÇ ÇAMAŞIRLARI YOKTU"

    Brook, daha sonra ilk kıyafet provalarından birinden bahsederek, "O dönemlerde daha büyük bedenlere uygun iç çamaşırları olmadığı için bana bir hamile sütyeni verilmişti. Daha 14 yaş civarındaydım" itirafında bulundu.

  • "FOTOĞRAFLARIMI RÖTUŞLUYORDUM"

    Kelly Brook, bir dönem 44 bedene çıktığını ve o dönemde sosyal medyada fotoğraflarını paylaşırken rötuşlayıp, daha ince bir görünüm ortaya çıkardığını itiraf etmişti.

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