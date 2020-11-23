Kilo verdikten sonra cinsel hayatının daha iyi olduğunu itiraf eden Brook, şunları söylemişti:

Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun. Bu beden güveniyle ilgili, daha fazla enerjin var, kendini her açıdan çok daha iyi hissediyorsun. Hayatımdaki en sıska zamanlarda sefil günlerim oldu. Önemli olan iyi hissetmek.