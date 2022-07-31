5. nişanlısıyla evlendi!

İngiliz yıldız Kelly Brook, 7 yıldır aşk yaşadığı Jeremy Parisi ile nikah masasına oturdu. Çift, mutluluğa İtalya'da "Evet!" dedi.
Düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmayan Brook ve Parisi, dostlarını lüks bir villada ağırladı. Bu özel gecede dünyaca ünlü şefler konuklar için menüler hazırladı. Çift, düğünlerine özel kareleri de sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Müzik dünyasının önemli isimlerinin de sahne aldığı kutlamada gelin ve damadın romantik dansı büyük ilgi gördü.
Daha önce dört kez nişanlanan ve evlilik aşamasında ilişkilerini sonlandıran Brook, uzun dantel işlemeli bir gelinlik tercih etti.
Jeremy Parisi ise sade bir takım elbise giyip çiçek detayıyla kostümünü renklendirdi.
"RUH EŞİM"
Geçtiğimiz ay İngiliz Mirror gazetesine konuşan Kelly Brook, 7 yıldır aşk yaşadığı Jeremy Parisi'nin "ruh eşi" olduğunu ifade etmişti. Ünlü yıldız, nişanlısı için "En iyi arkadaşım ve ruh eşim." ifadelerini kullanmıştı.
İLK NİŞANLISI JASON STATHAM
Öte yandan Brook, kariyerinin ilk dönemlerinde ünlü aktör Jason Statham ile birlikteydi. Kelly Brook, ilk nişanlısı Statham ile 7 yıl birlikte yaşamıştı. Ancak ikili, 2004'te birlikteliklerini sonlandırmıştı. Jason Statham, Brook'tan ayrıldıktan sonra model Rosie Huntington Whiteley ile nişanlanmıştı. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.
İKİNCİ NİŞANLISI BILLY ZANE
Kelly Brook, daha sonra oyuncu Billy Zane ile nişanlanmıştı. İkili, birlikte rol aldıkları 'Survival Island' adlı yapımın setinde tanışmıştı. Birbirlerine aşık olan ikili, 2005 yılında başlayan ilişkisini 2008'de bitirmişti.
BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ
Brook'un üçüncü kez nişanlandığı kişi ise İskoç rugby oyuncusu Thom Evans oldu. Evans ile 2010 ile 2013 yılları arasında aşk yaşayan İngiliz yıldız, 5 aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti.
Fotoğraflar: Instagram, Avalon, Splash News.
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