11 HAFTADA EVLİLİK TEKLİFİ

Brook, katıldığı 'Gladiator' adlı yarışma programıyla tanınan David McIntosh ile bir yıldan daha kısa bir süre flört etmişti. Ama ikilinin ilişkileri çok hızlı başlamıştı. 2015 yılında McIntosh, çıkmaya başlamalarından 11 hafta sonra Kelly Brook'a evlenme teklif etmişti. Fakat Brook'un bu ilişkisi de kısa sürmüştü. Brook, daha sonra da şu anda birlikte olduğu Jeremy Parisi ile tanışmıştı.