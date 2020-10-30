Kelkit Belediyesi güneş enerjisinden 1 megavatlık enerji üretecek

AA

Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, yaptığı yazılı açıklamada, doğal enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisinden çevreye hiçbir zarar vermeden elektrik enerjisi üretilebildiğini anımsattı.

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için projeler geliştirdiklerini belirten Nas, belediyenin ihtiyacını karşılayacak ve aynı zamanda artan enerjiyi de satacak bir sistem üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Nas, sistem için bugün bir firma ile sözleşme imzaladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kaynak Elektrik ve Elektronik Enerji Çözümleri Genel Müdürü Aydın Güvenç ile birlikte belediyemizce yapılacak olan 1 megawat güneş enerjisi santral ihalesini tamamlayarak yer teslimi ile birlikte sözleşmeyi imzaladık. Yapılan ihale neticesinde hem belediyemizin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacağız hem de ihtiyaç fazlasını satarak büyük bir gelir elde edeceğiz. Güneş enerjisi projesini işletme binamız, itfaiye binamız, kademe binamız, depo ve terminal çatılarına entegre edeceğiz. Yıl sonuna kadar anahtar teslim şekilde bütün sistemler tamamlanarak enerji akışının sağlanacağı müjdesini vermek istiyorum. 4 yıl içerisinde kendini amorti edecek sistem, yıllık 2 milyon lira tasarruf etmemizi sağlayacak."