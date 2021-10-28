GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Çotanak Spor Kompleksi ek sahasında gerçekleştirilen antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, hesapladıkları puan ortalamasının gerisinde olduklarını ancak oyun olarak iyi şeyler yaptıklarını ifade etti. Gaziantep FK maçında son dakikada yedikleri gol nedeniyle hem demoralize olduklarını hem de kaybettikleri puanları telafi edemediklerini aktaran Keleş, "Lig uzun bir maraton. İlk haftalarda kötü sonuçlar aldık. Onları telafi etmemiz gerekiyor. 20 puanın üzerine çıkarsak hedefimizi yakalamış gibi olacağız. Ama daha fazlasını da istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz ve çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz puanlara ulaşırız. Hedefimiz ligde kalıcı olmak. Alacağımız iyi sonuçlar bizi ona doğru yaklaştıracak. Şimdi önümüzde telafi edip kazanacağımız maçlar var. Onları alıp sıralamamızı yükseltmek istiyoruz" diye konuştu.
"ZEVKLİ VE KEYİFLİ BİR MAÇ OLACAK"
Keleş, 1 Kasım Pazartesi akşamı sahalarında ağırlayacakları Fraport TAV Antalyaspor maçına da değinerek, şunları dile getirdi:
"Her maç zor, ligde kolay maç yok. Güçlü takımlar var tabii. Biz onlarla ilk haftalarda karşılaştık. Fikstürde önümüzdeki maçlar biraz denk gibi görünüyor. Antalya maçı da bunlardan bir tanesi. Her maç zor. Onlarda kötü gidişatı durdurmak isteyecekler. Zevkli ve keyifli bir maç olacak. Ama biz iç sahada kaybetmek istemiyoruz. Kazanmak istiyoruz. İyi bir oyunumuz var. Onu sergileyip hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz."
Öte yandan taraftarlara da seslenen Keleş, "Galibiyet sadece bizimle olmuyor. Taraftarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Son haftalarda yakaladığımız grafikle beraber onların da desteğinin artacağını düşünüyorum. Her maç onları yanımızda görmek istiyoruz" çağrısı yaptı.
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