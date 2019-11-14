Rusya’da bir olaya karışan zanlı, polis tarafından gözaltına alınarak karakola getirildi. İHA'nın haberine göre, polise zorluk çıkardığı ileri sürülen zanlının bileğine kelepçe takılarak bir kalorifer radyatörüne bağlandı.

Polisin ifade hazırlıklarını yürüttüğü sırada rahat durmayan zanlı, kelepçesinin bağlı olduğu radyatörü duvardan koparıp karakolun ikinci katından atlayarak karakolun önünde bulunan aracın üzerine düştü.

Sesler üzerine odaya giden polisler, zanlının aşağıya atladığını fark etti. Bu sırada zanlı, düştüğü aracın üzerinden kalkarak kaçtı.

YAKALANARAK YENİDEN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Yaşanan kaçış olayı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, suçu açıklanmayan zanlının yakalanıp tekrar karakola götürüldüğü öğrenildi.