Hastalığa çare ararken lisan öğrendi

Çermik ilçesinin Güney köyünde yaşayan doğuştan halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen epidermolyssis bullosa hastası Kaçmaz, rahatsızlığı nedeniyle bugüne kadar okula gidemedi.
Yumru haline gelen elleri, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin katkılarıyla 5 yıl önce gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla açılan Kaçmaz, bu ameliyat sayesinde tek başına kişisel bakımını yapmaya, ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşılamaya başladı.
Kendisinden 3 yaş küçük kardeşinin kitaplarından faydalanarak 3 yıl önce evde okuma yazma öğrenen Kaçmaz, yaraları nedeniyle tüm gününü evinde kitap okuyarak ve internette araştırma yaparak geçiriyor.
Hastalığına ülkenin yanı sıra yurt dışında da şifa arayan Kaçmaz, internetten dünyadaki tedavi yöntemleriyle ilgili gelişmeleri takip etmek için İngilizce öğrenmeye karar verdi.
Azmi sayesinde kısa sürede orta seviyede İngilizce konuşmayı öğrenen Kaçmaz, farklı ülkelerde bu hastalıkla ilgili uygulanan tedavi yöntemlerini araştırmayı sürdürüyor.
Mehmet Kaçmaz, AA muhabirine, ailede kelebek hastalığıyla mücadele eden tek kişi olduğunu belirterek, cildinin çok hassas olduğunu, vücudunda rahatsızlığına bağlı yaralar çıktığını, ufak bir darbede bu yaraların oluştuğunu söyledi.
Ailesinin bu nedenle kendisini okula göndermediğini anlatan Kaçmaz, televizyon izlerken Türkçe'yi öğrendiğini, okula giden kardeşlerinden de okuma yazma öğrendiğini belirtti.
"HASTALIĞIMA ÇARE BULMAK İÇİN İNGİLİZCE ÖĞRENMEYE KARAR VERDİM"
Kaçmaz, evlerine internet bağlanmasıyla dünyadaki gelişmeleri öğrenme isteğinin arttığını ifade etti.
5 yıl önce geçirdiği ameliyatla yumru haline gelen ellerinin açıldığını, bu ameliyatı olabileceğini de yine internette yaptığı araştırmaları sonucu öğrendiğini belirten Kaçmaz, "Doktorlarımıza teşekkür ederim, olmayan parmakları bana bahşettiler." dedi.
Kaçmaz, hastalığı nedeniyle yaşadığı psikolojik sıkıntıların son bulması ve ailesine yük olmamak adına sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de tedavi için araştırma yapmak istediğini anlattı.
"Kalem tutamıyordum, yemek yerken kaşık tutamıyordum. İhtiyaçlarım konusunda aileme bağımlı kalıyordum. Bu da psikolojik olarak beni çökertiyordu. Bir tedavisi var mı yok mu diye merak da ediyordum. Bunu en iyi dünyadan öğrenebileceğimi düşündüm. Hastalığıma çare bulmak için İngilizce öğrenmeye karar verdim." ifadelerini kullanan Kaçmaz, İngilizce öğrenme serüveninin böyle başladığını belirtti.
Kaçmaz, bir iki yılda azmiyle İngilizce öğrenmeye başladığını dile getirdi.
"Kendi imkanlarımla İngilizce konuşmayı ilerlettim. Tanıştığım kişilerle pratik yapmaya başladım. Belirli ülkelerdeki doktorlara mail atmaya başladım. Almanya'daki, Küba'daki doktorlara mesajlaştım" diyen Kaçmaz, şu an için tam bir tedavinin olmadığını öğrendiğini kaydetti.
Yaşamının köyünde ve evinde geçtiğini ifade eden Kaçmaz, bir işinin olmasını çok istediğini söyledi.
Kaçmaz, hedefinin İngilizce konuşmayı daha da ilerletmek olduğunu belirtti.
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