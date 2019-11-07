"Artık dolaşmaya çıktığımızda eşimin elini sımsıkı tutabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. 10 yıl sonra ilk defa bir çay bardağını ve bir kalemi rahatlıkla parmaklarımla tutunca çok heyecanlandım. Eşime olan aşkımı anlatmak için kalemle doktor beyin muayenehanesinde bulunan bir tahtanın başına geçerek ona olan aşkımı ifade ettim. "