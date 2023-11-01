Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Kelaynağa 'kırmızı' koruma

        Kelaynağa 'kırmızı' koruma

        Dünyada sadece Nil Vadisi ile birlikte Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde görülen ve nesli tehlike altındaki türler arasında 'kırmızı liste'de yer alan kelaynakların sayısı, 2001'den itibaren yürütülen koruma çalışmaları ile 41'den 333'e yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye'de sadece Birecik'te yaşayan kelaynakların sayısı, tarım zararlıları ve sıtmaya karşı yoğun ilaçlamaların yanı sıra, kimyasaldan kaynaklanan olumsuz etkiler sonucunda 50'nin altına düştü.

        • 2

          Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 'kırmızı liste'nde 'kritik' statüde yer alan kelaynaklar için koruma çalışması başlattı.

        • 3

          Bu kapsamda Birecik'te Kelaynak Üretme İstasyonu kuruldu. Bu istasyon ile istasyonun bulunduğu Saray köyü Yamaç adasındaki tarlalar ile yavruların uçmaya başladıktan sonra koloninin birlikte beslendiği Birecik Fidanlık Mühendisliği Sahası, 'Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları' statüsüyle koruma altına alındı.

        • 4

          Doğada yakalanan 2 ergin ve 9 yavrunun kafeslere konulduğu istasyonda da üreme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 2001'de 41 olarak sayılan kelaynak kuşlarının bölgedeki sayısı 2023'te 333'e ulaştı.

        • 5

          GPS'Lİ TAKİP

          Kelaynakların sayılarını artırma çalışması kapsamında kuşlar göç dönemlerinde de gözlem altına alındı. Kelaynaklar, göç dönemi olan temmuz-ağustos aylarında kafeslere alındı.

        • 6

          Yılın genelde 6 ayını kafeslerde, 6 ayını ise doğada serbest olarak geçiren kelaynakların dönem dönem tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılarak göç etmeleri de sağlandı.

        • 7

          Koruma kontrol faaliyetleri, bilinçlendirme ve özellikle istasyondaki çalışmalar ile Birecik'te bulunan kelaynaklar, göçe gönderilecek sayıya ulaştı. Göçe gönderilen kuşların rotası da GPS yöntemiyle takip edildi.

        • 8

          Kanatlarına takılan GPS ile izlenen kelaynakların göç rotasının Fırat Nehri güneyi, Suriye, Ürdün, Sudi Arabistan ve İsrail şeklinde olduğu belirlendi.

        • 9

          Öte yandan insanlık tarihinin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan kaya sütunlarında kelaynak kuşlarının figürlerine rastlanılması, bu kuşların 10 bin yıl önce de bölgede yaşadıklarını ortaya koydu.

        • 10
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Habertürk Anasayfa