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Manisa'da dağ kekiği toplamaya giden 82 yaşındaki kadından acı haber geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 82 yaşındaki Hürü Çetin, dere yatağında ölü bulundu. Dağ kekiği toplamaya giden yaşlı kadının cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından dere yatağından çıkarılıp, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Giriş: 19.12.2022 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da dağ kekiği toplamaya giden 82 yaşındaki kadından acı haber geldi
AA

Manisa'da, kaybolan Hürü Çetin'in (82) cansız bedeni bulundu.

Turgutlu ilçesi Bozkır Mahallesi'nde dün dağ kekiği toplamak üzere evden ayrılan Hürü Çetin'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Son olarak Bozkır Mahallesi girişindeki Topbağı mevkisinde görüldüğü tespit edilen kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile mahalle sakinleri katıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekipler tarafından aranan Çetin'in cansız bedeni Kız Atlayan Deresi'nde bulundu. Yaşlı kadının cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı.

Acı haberi alan Çetin'in yakınları gözyaşlarına hakim olmadı. Hürü Çetin'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

*Fotoğraflar: DHA

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