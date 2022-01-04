Kek fabrikasında sızıntı

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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kek fabrikasında nitrik asit tankında sızıntı tespit edildi.

Saat 16.55 sıralarında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kek fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın nitrik asit tankında sızıntı tespit edilmesi üzerine olay 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Hemen bölgeye Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalışanların etkilenmediği belirtilen olayda, yapılan denetimlerin ardından sorunun giderildiği öğrenildi. Öte yandan bölgeye, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi de talep edildi.