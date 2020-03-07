Keira Knightley, yönetmenliğini Joe Wright'ın yaptığı Jane Austen'ın Gurur ve Önyargı kitabından uyarlanan Aşk ve Gurur isimli 2005 yapımı filmde canlandırdığı Elizabeth Bennet rolü ile Oscar, Altın Küre, ve Satellite ödüllerine aday gösterildi.



20 yaşında Oscar'a aday gösterilen Knightley, En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne en genç aday gösterilen 3. kişi oldu.