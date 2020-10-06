KEFEK Başkanı Aksal, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown ile görüştü

AA

Aksal, Meclis'teki makamında gerçekleşen kabulde, KEFEK Başkanı olarak güzel çalışmalar yapmayı umduklarını söyledi.

Büyükelçi Brown da kadın ve erkek eşitliğinin önemine işaret ederek, bu konuda büyük işler başarılabileceğini ifade etti.

Avustralya'da karar alma mekanizmalarında kadın sayısının artırılmasına yönelik proje yürütüldüğünden bahseden Brown, bu kapsamda görevli bir grubun Türkiye'ye geleceğini belirterek, KEFEK'in çalışmalarını sordu.

KEFEK Başkanı Aksal da kız ve erkek çocukların matematik ve mühendislik gibi alanlara yönlendirilmesine yönelik bir raporun henüz hazırlandığını, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair alt komisyon çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Komisyon çalışmaları hakkında bilgi veren Aksal, ayrıca 15 yılda kadınların ekonomik hayatta yer almaları için yapılan yasal düzenlemelerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.