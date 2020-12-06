Pazar günleri ekranlara gelen Kefaret dizisi, bu akşam heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. İşte Kefaret 4. yeni bölüm fragmanı...



KEFARET 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, 5 yıldır aradığı kızını hiç beklemediği bir anda karşısında bulmanın şokunu yaşarken, Ahmet’in dağılmış ailesini bir araya getirme çabaları Meltem’in verdiği büyük bir haberle suya düşer.

Ölüm döşeğinde olan Sabri suçunu itiraf eder ancak Sude’nin ruh sağlığı için birkaç yıl daha kaçırıldığını asla bilmemesi gerekmektedir.

Sabri, arkasında dudak uçuklatan bir servet ve kimsesiz bir çocuk bırakırken, Sinan ve Zeynep, Sude’ye durumu nasıl açıklayacaklarını bilemez haldedir. Sinan’ı ise çok daha büyük bir sorun beklemektedir.

KEFARET 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...