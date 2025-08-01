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        Haberler Gündem Güncel Kediyi tekmeleyerek öldüren kişiye soruşturma | Son dakika haberleri

        Kediyi tekmeleyerek öldüren kişiye soruşturma

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Başakşehir'de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan kediye yapılan işkence güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 20:40 Güncelleme: 01.08.2025 - 21:35
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        Kediyi tekmeleyerek öldüren kişiye soruşturma
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        İstanbul Başakşehir'de siteye tadilat için gelen Burak Alan, bina içinde yanına gelen kediyi işkence ederek öldürdü. Alan'ın kediye işkence yaptığı anlar binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Cezve isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı, "Bana baktı kapıdan çıktı, gitti ve bir daha gelmedi. Bir kişi onu yerden yere çarptı. Bunu bir insan yapamaz, yapmamalı" dedi. Olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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        GÖZALTINA ALINDI

        Olay bugün saat 14.30 sıralarında Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki tadilat işlerinde çalışan inşaat işçisi Burak A., çalıştığı binanın önünde gördüğü kediyi sevecekmiş gibi yaparak kucağına aldı. Kediyi binanın içine götüren Burak A., burada hayvana dakikalarca işkence yaptı. Kedinin işkence gördüğü anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sahibi Serap Daşçı'ya haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyen Daşçı, yaşananları görünce kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Burak A.'yı gözaltına aldı.

        "YERDEN YERE ÇARPTI"

        Cezve isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı, "Bebekliğinden beri bende, 6 yıldır bendeydi. Kısırlaştırmıştım, adı Cezve'ydi. Adı bile vardı. Annesini köpek boğmuştu. Küçücüktü, ben aldım büyüttüm onu. Dün gece birlikteydik. Sabah kapıdan çıkarken ben ona, 'Kızım eve erken gel. Ben gideceğim. Gelir misin ben gitmeden?' dedim. Bana baktı, sonra kapıdan çıktı, gitti ve bir daha gelmedi. Bir kişi onu yerden yere çarptı. Bunu bir insan yapamaz, yapmamalı. Yan blokta tadilat varmış, boya badana işi. Çalışmaya gelmiş. Kızımı kandırıyor, sevmek için kucağına alıyor. Binanın içine sokuyor, orada başını okşuyor. Çocuğumun kuyruğundan tutup yere çarpıp, tekmeliyor. Eros neyse ona da onu yaptılar. Eros'u izlediğimde ben uyuyamamıştım. Benim çocuğumun bunu yaşayacağını hiç düşünmedim. dedi.

        "CEZASIZ KALMAYACAKTIR"

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Başakşehir’de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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