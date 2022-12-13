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Kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da trajik trafik kazası. Sürücünün kediye çarpmamak için kaygan zeminde maneva yaptığı araç şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı

Giriş: 13.12.2022 - 23:35 | Güncelleme: ABONE OL
Kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
DHA

Konya'da, sürücüsünün kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Yiğit yaralanırken, yanındaki arkadaşı Erdem Yıldız ise yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 18.30 sıralarında Seydişehir- Taraşcı yolu Gökçe Hüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Musa Yiğit, 42 CVY 24 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Musa Yiğit ile yanındaki arkadaşı Erdem Yıldız yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Erdem Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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