Kediye ağda bandıyla işkence ettiler!

Kedinin kuyruğundan sırtına kadar farklı noktalara yapıştırılan ağda bantlarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vücuduna ağda bantları yapıştırılan kediyi gören bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kediyi kayda aldı.

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