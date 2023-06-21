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Üsküdar'da bir kediye ağda bandıyla işkence ettiler!

Hayvanlara yönelik eziyetlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Üsküdar'da yaşanan olayda bir kediye ağda bantlarının yapıştırıldığı görüldü

Giriş: 21.06.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul, Üsküdar'da kediye ağda bandıyla işkence ettiler! - En son haberler
Kediye ağda bandıyla işkence ettiler!
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İHA

Üsküdar’da bir kedinin vücudunun çeşitli yerlerine ağda bantları yapıştırıldığı görüldü.

İHA'nın haberine göre vücudundaki ağda bantlarıyla görenleri şaşkına çeviren kedi cep telefonu kamerasına yansıdı.

CEP TELEFONU İLE KAYDETTİLER

Üsküdar’da bir sokak kedisinin vücudunun çeşitli yerlerine ağda bantları yapıştırıldığı görüldü.

Kedinin kuyruğundan sırtına kadar farklı noktalara yapıştırılan ağda bantlarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vücuduna ağda bantları yapıştırılan kediyi gören bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kediyi kayda aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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