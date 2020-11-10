Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinerden şikayetçi oldu

AA

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Tuğba Yurttaş, 5 yıl önce sokak hayvanlarına yem verdiği sırada hastalıktan ölmek üzereyken bulduğu kediyi sahiplendi. Tedavilerini yaptırdığı kediye "Mischa" adını veren Yurttaş, "can dostum" dediği kediye yıllarca özveriyle baktı.

Yurttaş, boşaltım sistemindeki rahatsızlık nedeniyle kedisini veteriner S.K'ye götürdü.

Yaklaşık 10 gün süren tedavi gören kedisinin ölüm haberini alan Yurttaş, yanlış tedavi uygulandığını öne sürerek, veteriner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

- "Benim canım yandı ama başkasının yanmasın"

Yurttaş, AA muhabirine, veterinerin 10 gün boyunca bütün ısrarlarına rağmen kendi bildiğini yaptığını, bu nedenle kedisinde organ yetmezliği oluştuğunu iddia etti.

Veterinerin ihmalinin bulunduğunu savunan Yurttaş, "Yaklaşık 30 sokak hayvanının her gün karnını doyuruyorum. Hayvanlar benim ailem gibi. Mischa ile çok büyük bir bağımız vardı. Çok üstüne düşüyordum. O benim evladım gibiydi. Üzerine o kadar titriyordum ki ölümü benim için çok sarsıcı oldu, çok yıkıldım. Yokluğunu alışabilmiş değilim." ifadesini kullandı.

Veteriner hekim S.K. ise olaya ilişkin savunmasını savcılığa verdiğini, kimin haklı olup olmadığının ortaya çıkacağını belirtti.