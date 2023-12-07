Kedilerin stresini piyanoyla azaltıyor

" 'Neden kediler için de böyle bir tedavi olmasın?' dedik. Kediler seslere karşı bazen aşırı reaksiyon gösterdiği için nasıl olacağı konusunda başta endişelendik. Özellikle de ağır hasta kedilerin tepkileri konusunda tereddüt ettik. Ama düşündüğümüzün tam tersi oldu, sonuçtan çok memnunuz.