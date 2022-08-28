Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf kurtardı

Çarşı esnafından Tugay Keçeci, kedilerin köpeği korkutması olayını şu şekilde anlattı:

Burada arkadaşlar sağ olsun kedilerin bir kısmına bakıyor köpeklerin bir kısmını biz bakıyoruz. Yani mahallece hayvanları seviyoruz tabi, onların arasında bu tür kavga oluyor. Aslında bu iş tersi olur.