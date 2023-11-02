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        Haberler Dünya Kedilerin 300'e yakın farklı surat ifadesi var! İletişim için kullanıyorlar

        Araştırmaya göre kedilerin 300'e yakın farklı surat ifadesi var

        ABD'de bilim insanları kedilerin birbiriyle etkileşime girdiğinde 276 farklı yüz ifadesi kullanabileceklerini tespit etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 19:44 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:44
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        • 1

          Bilim insanları, California Üniversitesi'nde 53 "British Shorthair" cinsi yetişkin kediyi Ağustos 2021'den Haziran 2022'ye kadar inceledi.

        • 2

          ÖZEL YÜZ HAREKETİ KODLAMA SİSTEMİ İLE İNCELENDİ

          Kediler için geliştirilmiş "Yüz Hareketi Kodlama Sistemi"ni kullanan araştırmacılar, iletişime geçerken birbirlerine gösterdikleri "yüz sinyallerini", yüz kaslarındaki hareketlerin sayısına ve türlerine bakarak inceledi.

        • 3

          Kediler arası 186 etkileşimi kaydeden araştırmacılar, 413 erkek, 275 dişi kedininin toplamda 688 yüz sinyalini kodladı.

        • 4

          276 FARKLI YÜZ TESPİT EDİLDİ

          Yüz sinyallerini inceleyen araştırmacılar kedilerin birbiriyle etkileşime girdiğinde 276 farklı yüz ifadesi kullandığını keşfetti. Her ifadeye bir anlam yüklenemese de araştırmacılar, kodlanan ifadelerin yüzde 45,7'sinin dostça, yüzde 37'sinin saldırgan olduğunu ortaya koydu.

        • 5

          Kulakları ve bıyıkları öne doğru hareket etmiş ve gözleri kapanmış kedilerin dostane olduğunu söyleyen araştırmacılar, göz bebekleri küçülmüş ve kulakları kafasına doğru yaslanmış kedilerin saldırgan olduğunu belirtti.

          Araştırma sonuçları, Behavioural Processes dergisinde yayımlandı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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