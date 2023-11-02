276 FARKLI YÜZ TESPİT EDİLDİ

Yüz sinyallerini inceleyen araştırmacılar kedilerin birbiriyle etkileşime girdiğinde 276 farklı yüz ifadesi kullandığını keşfetti. Her ifadeye bir anlam yüklenemese de araştırmacılar, kodlanan ifadelerin yüzde 45,7'sinin dostça, yüzde 37'sinin saldırgan olduğunu ortaya koydu.