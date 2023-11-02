Kedilerin 276 farklı yüz ifadesi olduğu keşfedildi
ABD'de bilim insanları, kedilerin birbiriyle etkileşime girdiğinde 276 farklı yüz ifadesi kullandığını tespit etti
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Bilim insanları, ABD'deki California Üniversitesinde 53 British Shorthair cinsi yetişkin kediyi, Ağustos 2021'den Haziran 2022'ye kadar inceledi.
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Kediler için geliştirilmiş Yüz Hareketi Kodlama Sistemi'ni kullanan araştırmacılar, kediler birbiriyle etkileşime girdiğinde ürettikleri yüz sinyallerini, yüz kaslarındaki hareketlerin sayısına ve türlerine bakarak inceledi.
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Kediler arası 186 etkileşimi kaydeden araştırmacılar, 413'ü erkek, 275'i dişi kediler tarafından üretilen toplam 688 yüz sinyalini kodladı.
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Söz konusu sinyalleri inceleyen araştırmacılar, kedilerin birbiriyle etkileşime girdiğinde 276 farklı yüz ifadesi kullandığını keşfetti.
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Kaydettikleri her ifadeye bir anlam yükleyemeseler de araştırmacılar, kodlanan ifadelerin yüzde 45,7'sinin dostça, yüzde 37'sinin saldırgan olduğunu tespit etti.
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Kulakları ve bıyıkları öne doğru hareket etmiş ve gözleri kapanmış kedilerin dostane olduğunu belirten araştırmacılar, göz bebekleri küçülmüş ve kulakları kafasına doğru yaslanmış kedilerin saldırgan olduğunu ifade etti.
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Nefes alma ve esneme gibi biyolojik süreçlerle ilişkili kas hareketlerinin araştırmaya dahil edilmediği belirtildi.
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"EVCİLLEŞMENİN, KEDİLERIN YÜZ SİNYALLERİNİN GELİŞİM, ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR ETKİSİ OLDU"
Araştırmanın yazarlarından Brittany Florkiewicz, CNN'e verdiği röportajda, "Çalışmamız, kedi iletişiminin daha önce varsayılandan daha karmaşık olduğunu göstermektedir" dedi.
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Florkiewicz, evcilleşmenin kedilerin yüz sinyallerinin gelişimi üzerinde önemli etkisi olduğunu belirtti.
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Araştırmacı Florkiewicz, kedilerin insanlarla iç içe yaşadıkları için sosyal açıdan daha toleranslı olduklarını, bu nedenle daha fazla yüz ifadesine sahip olduklarını ancak 267 yüz ifadesi tespit ettiklerinde şaşırdıklarını kaydetti.
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Araştırmanın sonuçları, Behavioural Processes dergisinde yayımlandı.
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*Haberin görselleri AA, AP ve DHA tarafından servis edilmiştir.
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